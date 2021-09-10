14 человек продолжают разыскивать в лесах Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области в 2021 году без вести пропали 45 человек. Все они потерялись в сибирской тайге. 31 из них удалось найти. Однако 14 жителей региона все еще находятся в розыске. 3 сибиряка перестали выходить на связь с близкими и родственниками после того, как отправились по грибы или ягоды. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Безвестное исчезновение людей в лесу – явление сезонное. Оно начинается весной и заканчивается поздней осенью. Самая горячая пора наступает с началом ягодно-грибного сезона в сентябре, - рассказали в ведомстве.

Людям, которые все-таки потерялись, советуют не паниковать. Необходимо позвонить по номеру 112 и сообщить свой номер телефона и уровень заряда батареи. Оператор попытается определить ваше местоположение. Следуйте его дальнейшим инструкциям.

Меры предосторожности при посещении лесов:

– сообщите близким, куда и по какому маршруту вы собираетесь идти;

– возьмите с собой запас воды и продуктов питания, компас, спички, теплую одежду и лекарства, которые принимаете постоянно;

– выбирайте одежду ярких цветов;

– зарядите мобильный телефон, запишите телефон экстренной службы – 112;

– двигаясь по лесу, оставляйте метки на деревьях и кустах.

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Если вы заблудились, не паникуйте. Позвоните по номеру 112, сообщите свои данные и номер телефона, уровень заряда его батареи. Спросите, смог ли определить оператор ваше местоположение, следуйте дальнейшим инструкциям спасательных служб.