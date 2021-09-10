В Усолье-Сибирском внук сломал обе ноги своей бабушке металлическим прутом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На собственную бабушку напал 24-летний житель Усолья-Сибирского. Поругавшись с 65-летней пенсионеркой, он схватил металлический прут и начал бить им ее. Ударами он сломал пожилой женщине обе ноги и нанес рваную рану уха. Даже не вызвав скорую помощь бабушке, он скрылся. Без помощи женщина пролежала несколько дней, пока к ней не пришла дочь.

Вскоре внука задержали.

- Оказалось, он жестоко избил бабушку в сильном алкогольном опьянении, - сообщили в пресс-службе Усольского городского суда.

Добавим, что на время следствия мужчину заключили под стражу на два месяца.

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