Водитель "Газели" устроил тройное ДТП в Иркутске, проехав перекресток на красный Фото: ГУ МВД по Иркутской области

По предварительной информации, виновником тройного ДТП в Свердловском районе Иркутска стал 50-летний водитель "Газели". Проезжая пересечение улиц Лермонтова и Мелентьева на запрещающий сигнал светофора, маршрутка столкнулась с "Мазда Бонго" и "Ниссан Террано". Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате ДТП четыре пассажира маршрутного автобуса, получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудниками полиции в отношении водителя автобуса возбуждено административное расследование за нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Полицейские выяснили, что водитель "Газели" неоднократно нарушал ПДД и привлекался к ответственности.

За восемь месяцев текущего года в Приангарье произошло 35 ДТП из-за водителей, которые проигнорировали красный сигнал светофора. В этих авариях один человек погиб, 50 пострадали. Всего инспекторы ГИБДД за этот период выписали 76 тысяч штрафов за проезд на запрещающий сигал светофора.

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