Юрий Дудь восхитился стритарт-фестивалем в Братске

Юрий Дудь восхитился стритарт-фествалем в Братске. Фото: Григорий Шаров

Знаменитый блогер Юрий Дудь посвятил пост в Инстаграм стритарт-фестивалю в Братске. С подписчиками Дудь поделился, что его концепция "простая и гениальная". В рамках фестиваля "Один за всех" художники со всего мира могут подготовить эскизы и отправить их организатору Григорию Шарову, чтобы он воплотил идеи в жизнь в родном городе.

- Отличный пример того, что даже небольшими ресурсами жизнь вокруг можно делать чуть интереснее, - рассказал блогер в посте.

Юрий Дудь поделился фотографиями нескольких арт-объектов, созданных во время двух последних фестивалей. Их авторами стали жители Бразилии, Италии, Австралии, а также российских городов: Перми, Екатеринбурга, Москвы и т.д.

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