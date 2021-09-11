Водитель Land Rover погиб, врезавшись в грузовик на трассе под Иркутском Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Крупная авария произошла днем, 11 сентября на 27 километре трассы «Байкал», в Шелеховском районе. Недалеко от поселка Чисты Ключи, столкнулись Land Rover Freelander 2 и грузовик. От удара кроссовер превратился в груду искореженного металла.

- От полученных травм на месте скончался 45-летний водитель Land Rover, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Его пассажиру и водителю второго автомобиля потребовалась медицинская помощь.

Сейчас дорожные инспекторы выясняют, кто стал виновником аварии, а также другие подробности ДТП. Полицейские еще раз просят автомобилистов соблюдать скоростной режим как на трассах, так и на городских улицах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Задержаны брат с сестрой из Иркутска, которые едва заживо не сожгли 6-летнюю девочку в салоне Мазды (Подробности)

Водитель "Газели" устроил тройное ДТП в Иркутске, проехав перекресток на красный (Подробности)