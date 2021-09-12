54 пьяных водителя поймали полицейские за один день в Иркутской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приангарье в эти выходные проходят массовые проверки автомобилистов на состояние опьянения. Только в первый день акции сотрудники ДПС выявили 54 нетрезвых водителя. Об этом сообщает Управление ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

Каждому из них теперь предстоит ответить перед законом. Им грозит наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей, а также невозможность сесть за руль на срок до двух лет. Если нарушение было совершено повторно, ответственность будет уже уголовной. А среди пьяных водителей, пойманных в субботу, таких оказалось трое.

- С начала года в регионе произошло 247 ДТП с пьяными водителями, - рассказывают сотрудники ГИБДД Иркутской области. – В них погибли 69 человек, 326 получили травмы.

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