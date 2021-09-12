Еще 14 человек умерли от коронавируса в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Третья волна коронавируса в Иркутской области закончилась в конце лета, но потери в войне с COVID-19 продолжаются. Так, за сутки в регионе от новой коронавирусной инфекции скончались 14 человек, еще один пациент с таким же диагнозом умер от иных заболеваний. В общей сложности с начала пандемии Приангарье потеряло уже 5135 подцепивших заразу. Об этом сообщает оперативный штаб.

Положительные результаты тестов на COVID-19 за сутки получил еще 371 человек. Всего случаев заражения коронавирусом в регионе зарегистрировано 102 714. Радует, что число тех, кто выздоравливает, больше. За последние 24 часа о своем выздоровлении узнали 409 сибиряков, всего медикам удалось вылечить уже 91 158 наших земляков. Продолжают лечение в больнице 1778 человек.

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