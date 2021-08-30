Третья волна коронавируса завершилась в Иркутской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Третья волна коронавируса закончилась в Иркутской области. Сегодня в регионе уже не наблюдаются пиковые значения по заболеваемости, нет очередей на госпитализацию, а все вызовы обслужены - ситуация стабилизировалась. Об этом сообщил глава регионального министерства здравоохранения на заседании депутатского штаба ЗС.

— Третья волна проходила сложнее, чем первые две. С большим количеством тяжёлых пациентов. И нам пришлось развернуть под госпиталь областную больницу. Она планировалась на 800 коек, но в пиковое время у нас было занято 650, - отметил глава минздрава.

Сегодня количество коек для больных коронавирусом пациентов постепенно уменьшается. Также принято решение о выводе из "красной зоны" самого крупного ковидного госпиталя региона - Иркутской областной клинической больницы.

В ближайшее время в Приангарье планируется уделить особое внимание вакцинации, углубленной диспансеризации и реабилитации пациентов.

Будет решен вопрос об обязательной вакцинации или ревакцинации для людей, переболевших в 1, 2, 3 волны коронавируса. Также привиться смогут жители региона, которые будут проходить диспансеризацию в один день и пациенты, проходящие лечение в больницах по причине сахарного диабета или сердечно-сосудистых заболеваний.

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