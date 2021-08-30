Больше 9,5 тысяч детей заболели коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии Фото: ИВАНОВА Диана

Больше 9,5 тысяч детей заболели коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии. Вместе с этим темп прироста случаев заражения за сутки составил 0,41% (395 случаев). Об этом сообщил глава регионального министерства здравоохранения на заседании ЗС.

- Всего с нарастающим итогом зарегестрировано по экстренным извещениям 97 771 случаев заболевания новой коронавирусной инфекции, показатель заболеваемости составил 4116,6 на 100 тысяч населения (по России - 4689,7), в том числе 9557 (+34) случаев выявлены среди детей до 18 лет. Показатель заболеваемости по Иркутской области ниже показателя по стране на 12,2%, - рассказал глава минздрава.

Сегодня в больницах региона продолжают бороться с вирусом 2260 пациентов, при этом состояние 173 из них оценивается как тяжелое. Амбулаторное лечение проходят 12 888 жителей Приангарья. В 49 медучреждениях развернуто 3466 коек для больных COVID-19. Их количество постепенно сокращается. Так 12 больниц области уже вернулись к прежнему режиму работы и оказанию плановой и экстренной медпомощи.

Напомним, за сутки количество заболевших в регионе за сутки увеличилось на 395 человек и достигло отметки в 97 771. Выздоровели, получив отрицательные тесты ПЦР, 267 жителей области. А общее число тех, кто справился с инфекцией, с начала пандемии составило 83 тысячи 561. Общее число летальных случаев за сутки возросло до 4536.

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