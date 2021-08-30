В ближайшее время Иркутская областная клиническая больница перестанет принимать пациентов с COVID-19 Фото: Виктор Гусейнов

В ближайшее время Иркутская областная клиническая больница перестанет принимать пациентов с COVID-19. Это связано с постепенным сокращением количества коек для больных коронавирусом пациентов и вывода медорганизаций региона из "красной зоны". Об этом сообщил глава регионального министерства здравоохранения на заседании депутатского штаба ЗС.

- Сегодня планируется вывести Областной гериатрический центр, МАНО-ЛДЦ и Иркутскую областную клиническую больницу, - отметил глава минздрава.

Напомним, сегодня в 49 медучреждениях развернуто 3466 коек для больных COVID-19. Их количество постепенно сокращается. Так 12 больниц области уже вернулись к прежнему режиму работы и оказанию плановой и экстренной медпомощи.

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