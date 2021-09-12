Завершены поиски пропавшего шестилетнего мальчика в Иркутске
Фото: Ольга Крыльцова
Пропавший под Иркутском мальчик найден живым и здоровым. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
- Спасибо за помощь всем неравнодушным, в той или иной степени способствовавшим розыску ребенка, - говорят сотрудники полиции.
Напомним, о том, что в микрорайоне Березовый поселка Маркова Иркутского района пропал шестилетний мальчик, стало известно сегодня, 12 сентября, после того, как в полицию с заявлением о пропаже ребенка обратились его родители. Они рассказали, что ищут сына с 9 числа. Он самостоятельно вышел из дома с черным рюкзаком и не вернулся.
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