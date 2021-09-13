Прокуратура начала проверку по жесткой посадке самолета L-410 рейсом Иркутск - Казачинское. Фото: Восточно0Сибирская транспортная прокуратура.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по жесткой посадке самолета L-410. Напомним, накануне в 23.15 пассажирский борт, летевший из Иркутска в Казачинское на север региона, попал в авиакатастрофу в четырех километрах до села в районе реки Киренга.

- На борту воздушного судна находилось 14 пассажиров, 2 члена экипажа, - сообщили в прокуратуре. - По уточненным данным, погиб один член экипажа и трое пассажиров, остальные госпитализированы, им оказывается медпомощь. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

На месте работают специалисты. Пока точные причины, почему случилось крушение самолета, не называются.

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