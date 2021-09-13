Сбежавшего из колонии в Вихоревке заключенного задержали в Кировской области спустя почти 3 месяца. Фото: ГУФСИН России по Иркутской области

В городе Кирове 11 сентября задержан заключенный, который сбежал из колонии-поселения в Братском районе. Мужчина, который отбывал наказание в виде 2 лет 3 месяцев за грабеж и кражи, пропал с выездного рабочего объекта в Вихоревке в июне текущего года. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

- В отношении осужденного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы), ему грозит наказание до четырех лет лишения свободы. Кроме того, осужденному предстоит возместить средства, затраченные правоохранительными органами на проведение оперативно-розыскных мероприятий с привлечением дополнительных сил и средств, - рассказали в ведомстве.

При задержании заключенный не успел оказать сопротивления.

Отметим, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, днем могут свободно ходить на территории, а за пределы выходят только с разрешения администрации, если это необходимо для работы или в связи с обучением. При этом из города уходить им нельзя. Кроме того, такие осужденные имеют право носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи.

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