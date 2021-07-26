Сбежавший заключенный колонии-поселения в Братском районе уже больше месяца скрывается от полиции. Фото: ГУФСИН по Иркутской области

Полиция разыскивает сбежавшего осужденного в городе Вихоревка Братского района. Объявлено денежное вознаграждение любому, кто поможет его найти. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

- Отсутствие осужденного Козлова Евгения Владимировича, отбывающего наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы за совершение грабежа и кражи, было обнаружено на выездном рабочем объекте в городе Вихоревке в июне 2021 года, - рассказали в ведомстве.

Людей, кто что-либо знает о его местонахождении, просят обратиться в отделение полиции.

Приметы осужденного: мужчина ростом 163 см, с темно-русыми волосами и голубыми глазами. На левом ухе рубец после разрыва, а на лице множественные мелкие шрамы и рубцы. Он был одет в черную куртку, черные штаны и синюю футболку с полосами на рукавах. Может носить солнцезащитные очки.

Отметим, что в колониях-поселениях осужденные содержатся без охраны, днем могут свободно ходить на территории, а за пределы выходят только с разрешения администрации, если это необходимо для работы или в связи с обучением. При этом из города уходить им нельзя. Кроме того, такие осужденные имеют право носить гражданскую одежду и иметь при себе деньги и ценные вещи.

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