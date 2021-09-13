Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоCovid-19 в ИркутскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваАфишаНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 8:21

100 пьяных водителей остановили на дорогах Иркутской области за выходные

7 из них сели нетрезвыми за руль повторно
Анастасия КУРЕНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
100 пьяных водителей остановили на дорогах Иркутской области за выходные

100 пьяных водителей остановили на дорогах Иркутской области за выходные

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 11 по 12 сентября во время рейдов на дорогах Иркутской области инспекторы ГИБДД остановили 100 пьяных водителей. 7 сели нетрезвыми за руль повторно. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- В Баяндаевском районе инспекторы остановили автомобиль «Тойота Камри» под управлением 61-летнего местного жителя с признаками опьянения. Водитель пояснил, что за рулем автомобиля была его жена и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В ходе проверки документов выяснилось, что автолюбитель в январе текущего года судом лишен на 18 месяцев водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде, - рассказали в ведомстве.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения». Самое строгое наказание, которое может по ней грозить - до двух лет лишения свободы. Иномарку нарушителя отогнали на штраф-стоянку.

Госавтоинспекторы напоминают, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф 30 тысяч рублей с лишением права садиться за руль на срок до двух лет. В случае повтора нарушителю грозит уголовная ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

54 пьяных водителя поймали полицейские за один день в Иркутской области. В регионе проходят массовые проверки автомобилистов. (подробности)

Сбежавшего из колонии в Вихоревке заключенного задержали в Кировской области спустя почти 3 месяца. В отношении осужденного возбуждено уголовное дело. (подробности)