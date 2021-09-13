100 пьяных водителей остановили на дорогах Иркутской области за выходные Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 11 по 12 сентября во время рейдов на дорогах Иркутской области инспекторы ГИБДД остановили 100 пьяных водителей. 7 сели нетрезвыми за руль повторно. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- В Баяндаевском районе инспекторы остановили автомобиль «Тойота Камри» под управлением 61-летнего местного жителя с признаками опьянения. Водитель пояснил, что за рулем автомобиля была его жена и отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В ходе проверки документов выяснилось, что автолюбитель в январе текущего года судом лишен на 18 месяцев водительского удостоверения за езду в нетрезвом виде, - рассказали в ведомстве.

Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения». Самое строгое наказание, которое может по ней грозить - до двух лет лишения свободы. Иномарку нарушителя отогнали на штраф-стоянку.

Госавтоинспекторы напоминают, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф 30 тысяч рублей с лишением права садиться за руль на срок до двух лет. В случае повтора нарушителю грозит уголовная ответственность.

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