24-летний мужчина неделю назад пропал без вести в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 24-летнего Владимира Беляевского из Иркутска полицейским сообщила его мать. Она рассказала, что еще 5 сентября сын ушел из дома, в поселке. Маркова Иркутского района и не вернулся. Никто из родных и близких не знает о его местонахождении.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего. На вид ему 20-25 лет, рост 172 см. У него карие глаза, темно-русые волосы. Мужчина плотного телосложения.

Был одет в черные джинсы, зеленую футболку, темно-синие кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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