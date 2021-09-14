Штабель древесины горит на площади 1250 квадратных метров в Иркутской области Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В ночь на 14 сентября в поселке Магистральный в Казачинско-Ленском районе на одной из частных лесопилок загорелся штабель с готовой продукцией. Брусья вспыхнули, как спичка, огонь моментально распространился на площади в 1250 квадратных метров, при этом высота кладки – 15-18 метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- В 05:37 утра пламя удалось локализовать, - говорят спасатели. - Для ликвидации пожара из Бурятии запросили пожарный поезд, расстояние до места пожара 175 километров.

По данным пожарных, угрозы жилым домам нет, пострадавших тоже. Напомним, что в больнице поселка Магистральный по-прежнему находятся пострадавшие с самолета L-410, накануне совершившего жесткую посадку в этом районе. В происшествии погибли 4 человека.

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