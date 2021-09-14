Незаконно пристроенный к дому-памятнику тамбур снесли в Иркутске. Фото: УФСПП РФ по Иркутской области

Служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области обратилась в Арбитражный суд региона с просьбой заставить арендатора дома-памятника - Усадьбы Власова на улице Урицкого - снести незаконно пристроенный по всей длине фасада тамбур. Во время заседания было решено, что объекту культурного наследия необходимо вернуть прежний вид, капитальный пристрой - снести. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Приангарью.

Арендатор в установленный срок сделать этого не пожелал. За дело взялись судебные приставы.

- Был вынесен исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей, после тамбур снести, - говорит судебный пристав-исполнитель Евгений Костин. - Арендатор привел Усадьбу Власова в первоначальное состояние.

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