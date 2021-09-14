Заблудившегося в тайге 35-летнего мужчину нашли в Казачинско-Ленском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Заблудившегося в тайге 35-летнего мужчину нашли в Казачинско-Ленском районе. 5 сентября о пропаже сибиряка в полицию сообщили его друзья. Компания разбила лагерь в лесу возле поселка Улькан. В этот момент мужчина решил побыть в одиночестве и прогуляться, а позже понял, что не может найти дорогу обратно. После неудачных поисков люди обратились к правоохранителям. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Сотрудники уголовного розыска незамедлительно выехали на место, включив сирену, всю ночь они прочесывали территорию леса и близлежащих окрестностей, - рассказали в ведомстве.

Утром 6 сентября пропавшего нашли в 5 километрах от лагеря. Оказалось, что мужчина ночевал в тайге, а чтобы не замерзнуть, укрывался еловыми ветками. Верхней одежды и воды у него с собой не было. Полицейские напоили 35-летнего сибиряка горячим чаем и отвезли домой.

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