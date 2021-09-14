Банду наркоторговцев осудят в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области перед судом предстанет банда наркоторговцев-закладчиков. В зависимости от роли каждого они обвиняются в незаконном сбыте запрещенных веществ через интернет, покушении на сбыт и в совершении операций с деньгами, которые были получены преступным путем. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

- По версии следствия, в период с сентября по декабрь 2020 года участники преступной группы – безработные местные жители посредством работы интернет-магазина реализовывали синтетические наркотики на территории Иркутска. В составе организованной группы двое обвиняемых выполняли административные функции, а другие занимались бесконтактной реализацией нелегального товара, - рассказали в ведомстве.

Так злоумышленники провернули больше 60 незаконных сделок.

90 тысяч рублей, которые были получены с незаконных продаж, обвиняемые легализовали с помощью электронных кошельков с криптовалютой.

У членов банды изъяли 67 «закладок» с наркотиками весом больше 100 граммов, которые были подготовлены для сбыта на территории Иркутска. У двоих обвиняемых было обнаружено около 2 килограммов синтетических наркотиков.

Уголовные дела рассмотрит Куйбышевский районный суд Иркутска.

Предварительное следствие по уголовным делам осуществлялось следственным отделом ЛО МВД России на станции Иркутск – пассажирский.

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