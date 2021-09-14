Режим ЧС введен в Казачинско-Ленском районе после крушения самолета L-410. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

В Казачинско-Ленском районе введен режим ЧС после крушения самолета L-410. 13 сентября глава Приангарья подписал соответствующий указ.

- Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации назначен председатель правительства региона Константин Зайцев, - сообщается в документе.

Информировать об условиях получения выплат пострадавших пассажиров L-410 будет мэр Казачинско-Ленского района Сергей Швецов. Министр имущественных отношений Марина Быргазова и министр соцразвития Владимир Родионов назначены ответственным за организацию получения финансовой поддержки. Главе регионального минздрава Якову Сандакову поручено организовать оказание медицинской и психологической помощи пострадавшим, а также членам их семей.

Напомним, 12 сентября самолет L-410 совершил аварийную жесткую посадку в четырех километрах от села Казачинское. На его борту в этот момент находилось 14 человек. Погибли 4 человека - один из них пилот. Еще 12 пострадали. Врачи сообщают, что у некоторых из них тяжелое состояние. Другие пассажиры проходят лечение в стационаре.

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