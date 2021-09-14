Детские пособия увеличатся в Иркутской области с 2022 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области детские пособия будут проиндексированы с 1 января 2022 года. Согласно постановлению регионального правительства, размер выплаты будет рассчитан с применением коэффициента 1,0192. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Приангарья.

- Размер пособия на ребенка в месяц в обычном размере составит 318 рублей для южных районов Иркутской области, 344,5 рубля – для северных. На детей одиноких матерей – 636 рублей и 689 рублей соответственно. Пособие на детей военнослужащих по призыву, а также детей родители, которых уклоняются от уплаты алиментов, составит 477 рублей для южных районов и 516,75 рубля для северных районов области. Выплата детских пособий осуществляется ежеквартально, - рассказали в пресс-службе правительства.

В Иркутской области пособия на детей получают больше 113 тысяч семей. Всего финансовую поддержку в регионе выделяют для 219 427 школьников и малышей. Ежегодно из областного бюджета на эти цели предусматривают около 900 миллионов рублей.

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