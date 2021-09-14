Ночной клуб в центре Иркутска закрыли после повторного нарушения антиковидных мер Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ночной клуб в центре Иркутска закрыли после повторного нарушения антиковидных мер. Хозяйка заведения на улице Карла Маркса уже получала предостережение от полицейских. Однако посетили продолжали приходить в клуб после 23:00. Позднее ей сделали ещё несколько замечаний, после чего заведение закрылось. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Также ограничение режима работы не соблюдалось в клубе на улице Якоби. К приезду проверяющих там находилось более 100 человек, посетители находились без масок и не соблюдали безопасную социальную дистанцию. Только после вмешательства полицейских вечеринка закончилась, и посетители покинули заведение, - рассказали в пресс-службе правительства.

Владельца клуба оштрафовали по статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности».

Напомним, согласно указу губернатора Приангарья ночная работа клубов, ресторанов и других заведений после 23.00 запрещена.

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