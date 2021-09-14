Полицейские задержали жителя Нижнеилимского района, который угрожал убить бывшую жену и забрать ребенка Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В полицию Нижнеилимского района обратилась беременная женщина, которой угрожал бывший муж. В заявлении она рассказала, что 31-летний экс-супруг пытался убить ее и предупредил, что заберет ребенка из детского сада и исчезнет. Правоохранители выяснили, что сибиряк и раньше избивал бывшую жену. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Незамедлительно полицейские направились к дошкольному учреждению, где заметили негативно настроенного мужчину, направляющегося в сторону потерпевшей. Увидя в его руке предмет, похожий на нож, и осознавая возможную опасность предстоящих событий, оперуполномоченный отдела уголовного розыска ОМВД России по Нижнеилимскому району Алексей Филиппов и эксперт межрайонного экспертно-криминалистического отдела № 8 ЭКЦ ГУ МВД России по Иркутской области Петр Голос задержали злоумышленника, - рассказали в ведомстве.

Полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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