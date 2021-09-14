59-летнего серийного домушника - альпиниста поймали в Ангарске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сообщения о кражах из квартир в разных районах Ангарска неоднократно поступали в отделения полиции. Правоохранителям удалось задержать серийного вора - домушника. Им оказался 59-летний мужчина, которого уже несколько раз судили за подобные преступления. Выяснилось, что мужчина пробирался в квартиры с помощью альпинистского снаряжения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Грабитель проникал в жилое помещение через балкон, на который спускался с крыши многоэтажного здания. - сообщили в ведомстве. - По месту жительства ангарчанина были изъяты приспособления для альпинизма и инструмент для демонтажа двери.

Следователи возбудили ряд уголовных дел по статье 3 статьи 158 «Кража». Злоумышленнику грозит лишение свободы до 6 лет. Фигурант заключен под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выжившая в крушении самолета L-410 иркутянка ответила всем, кто интересовался ее судьбой. Девушка впервые после крушения лайнера выложила сторис в соцсетях и пообщалась с губернатором Приангарья. (подробности)

Иркутянин после дрифта на парковке ЯркоМолла погиб в ДТП, уходя от полицейской погони. Оказалось, лихача уже 8 дней разыскивала мать. (подробности)