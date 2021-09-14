В дни выборов общественный транспорт Иркутска будет работать по расписанию будней Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В дни выборов изменится расписание общественного транспорта. С 17 по 19 сентября иркутяне будут голосовать за кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания России восьмого созыва. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

- В дни выборов общественный транспорт будет работать по расписанию буднего дня, - предупредили на официальном сайте администрации города.

Также с 17 по 19 сентября в регионе пройдут дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области.

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