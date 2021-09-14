Выставка с картинами иркутских художников открылась на набережной Ушаковки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

14 сентября на набережной реки Ущаковки открылась выставка картин иркутских художников, посвященная 25-летию со дня образования Правобережного округа города. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

– Благодаря этому проекту произведения иркутских живописцев становятся украшением фасадов домов и общественных пространств, – отметила председатель комитета по управлению Правобережным округом Татьяна Эдельман. – Работы художников Регины Присяжниковой и Сергея Юдина уже размещены на стене дома № 27 по улице Российской, Геннадия Шихалева – на фасаде здания № 4 по улице Богдана Хмельницкого.

Также планируется украсить дома по адресам Ленина, 8 и Чкалова, 2.

Посетители выставки смогут познакомиться с картинами мастеров Сергея Жилина, Регины Присяжниковой, Анастасии Ижганайтене, Александра Имедеева, Владислава Урбаханова, Андрея Шпирко, Марины Синишиной-Шпирко.

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– Благодаря этому проекту произведения иркутских живописцев становятся украшением фасадов домов и общественных пространств, – отметила председатель комитета по управлению Правобережным округом Татьяна Эдельман. – Работы художников Регины Присяжниковой и Сергея Юдина уже размещены на стене дома № 27 по улице Российской, Геннадия Шихалева – на фасаде здания № 4 по улице Богдана Хмельницкого. В планах – украшение домов, расположенных по адресам Ленина, 8 и Чкалова, 2.