Пьяный подросток устроил тройное ДТП в Чите и сбил ребёнка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Следователи по Ингодинскому району Читы СУ СК России по Забайкальскому краю предъявили обвинение 17-летнему подростку, которыйв пьяном состоянии утроил тройное ДТП и сбил 10-летнюю девочку.Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю.

- 12 сентября 2021 года в городе Чите обвиняемый, управляя автомобилем ВАЗ-21061 в состоянии опьянения, в районе кафе «Марал» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Nissan и Toyota. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 10-летняя девочка, пассажир автомобиля Toyota. Еще двое пассажиров этого же автомобиля госпитализированы с травмами различной степени тяжести, – сообщили в ведомстве по Забайкальскому краю.

Следы преступления были закреплены в ходе комплекса следственных действий. Место происшествия было осмотрено, свидетелей и очевидцев ДТП допросили, также были изъяты записи с видеорегистратора. На данный момент расследования уголовного дела продолжаются. Подростку грозит 12 лет лишения свободы.

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