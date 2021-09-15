Троих участников этнической наркогруппировки осудят в Иркутской области Фото: Ксения Вахрушева

В Иркутской области перед судом предстанут участники этнической наркогруппировки. Ее лидером была 24-летняя жительницы Шелехова. В 2020 году оперативники задержали брата обвиняемой и еще 10 человек причастных к продаже наркотиков. Мужчина также возглавлял банду наркоторгоцев. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области и региональной прокуратуре.

- В ходе следствия, установлено, что лидер группы 24-летняя местная жительница вместе с двумя знакомыми занималась распространением наркотических средств в селе Смоленщина Иркутского района и городе Шелехове. Злоумышленница приобретала крупные партии наркотиков, ее подельники отвечали за поиск клиентов и сбыт, - рассказали в ведомстве.

Во время общения по телефону участники банды использовали псевдонимы и условные фразы, таким образом они обсуждали цену и количество товара. Помимо этого, группировка постоянно меняла съемные квартиры, где они хранили и фасовали запрещенные вещества.

На время расследования суд заключил под стражу женщину и двух мужчин. Уголовные дела, возбужденные по части 3 статьи 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств», переданы в суд.

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