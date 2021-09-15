Новое оборудование для восстановления после инсульта появилось в Иркутске. Фото: правительство Иркутской области

На новые аппараты, появившиеся в первой городской больнице, выделили порядка 8 миллионов рублей по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области, об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Пройти курс реабилитации на новом оборудовании смогут иркутяне, перенесшие инсульт в течение последних нескольких лет. Медработники помогут пострадавшим от болезни полностью восстановиться, - рассказал министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Благодаря этому проекту в больницах региона в течение года планируют приобрести почти 600 единиц медицинского оборудования. В ближайшее время в медучреждения поступят аппараты УЗИ и функциональные кровати.

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