День траура по жертвам крушения самолета L-410 проходит в Иркутской области 15 сентября. Фото: правительство Иркутской области

15 сентября в Приангарье проходит день траура по погибшим во время жёсткой посадки самолёта L-410. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Указом Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева от 13 сентября 2021 года № 249-уг постановлено на всей территории региона приспустить флаги Иркутской области и муниципальных образований. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям, действующим на территории региона, рекомендовано не проводить развлекательные мероприятия и не транслировать развлекательные передачи в день траура, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, трагедия произошла 12 сентября 2021 года в районе села Казачинское. В момент авиакатастрофы на борту лайнера было 16 человек. Погибли член экипажа и три пассажира. Еще четверо пассажиров получили тяжелые травмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выжившая в крушении самолета L-410 иркутянка ответила всем, кто интересовался ее судьбой. Девушка впервые после крушения лайнера выложила сторис в соцсетях и пообщалась с губернатором Приангарья. (подробности)

«Летела к жениху»: 23-летняя пассажирка L-410, совершившего жесткую посадку под Казачинским, впервые села в самолет. По словам матери, девушка отделалась разбитым носом. (подробности)

Как удалось выжить пассажирам L-410, рухнувшего в тайгу в Иркутской области, и почему не произошел пожар. Ответы на главные вопросы об авиакатастрофе дает генерал-майор авиации Александр Барсуков. (подробности)