Штраф до 1 миллиона рублей за повторное нарушение антиковидных мер грозит трем заведениям в Иркутске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники министерства труда и занятости Иркутской области повторно проверили 73 организации, которые уже были замечены за нарушением антиковидных мер. За время пандемии на разные предприятия было наложено штрафов на сумму больше 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Повторные нарушения выявлены в четырех организациях общественного питания. На сегодняшний день за повторное нарушение столовая в Октябрьском районе Иркутска оштрафована судом на 500 тысяч рублей. По трем делам судебные заседания состоятся в ближайшее время. Нарушителям грозит штраф от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или заведение будет закрыто на срок до 90 суток,- рассказали в пресс-службе правительства региона.

В сентябре текущего года специалисты проверили больше 250 заведений и организаций.

Также повторные проверки провела региональная служба потребительского рынка и лицензирования. На рассмотрение в суд попало 50 дел, из них три по статье «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Три организации будут оштрафованы, 26 - получат предупреждение.

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