Тамара Карих стала новым главврачом Казачинско-Ленской больницы. Фото: Министерство здравоохранения Иркутской области.

Минздрав Иркутской области назначил Тамару Карих главврачом Казачинско-Ленской больницы. Руководителем Усть-Кутской болиницы стал Александр Енговатых. Об этом сообщают в официальном аккаунте Министерства здравоохранения Иркутской области.

- Тамара Карих в 2002 году окончила ИГМУ по специальности «Педиатрия», Имеет опыт работы на руководящих должностях, – рассказали в ведомстве.

Ее коллега, Александр Енговатых, окончил Красноярский государственный медуниверститет в 1994 году по специальности «Лечебное дело», имеет образование по организации здравоохранения. 12,5 лет он работал на руководящей должности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новое оборудование для восстановления после инсульта появилось в Иркутске. Пациентов смогут вернуть к полноценной жизни: снова научить ходить и говорить. (подробности)

В дни выборов общественный транспорт Иркутска будет работать по расписанию будней. Об этом сообщают в администрации города. (подробности)