Двух школьниц сбили на пешеходном переходе в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске за день произошло два ДТП, в которых пострадали школьницы. Девочки попали под колеса иномарок, переходя дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- В Куйбышевском районе 39-летний водитель автомобиля «Хонда Одиссей», двигаясь по улице Шевцова, совершил наезд на 15-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, – рассказывают в ведомстве.

Меньше чем через два часа произошла подобная авария, но уже в Свердловском районе. Там на улице Маршала Конева на пешеходном переходе под колеса иномарки «Хонда Концерто» попали женщина и ее 8-летняя дочка.

Сотрудниками ГИБДД установили, что за рулем «Хонды» был 33-летний мужчина, лишенный прав в мае этого года. В результате происшествия девочка и её мама получили травмы.

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