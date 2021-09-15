Следователи Иркутска разыскивают свидетеля для установления личности погибшей женщины. Фото: СУ СК России по Иркутской области

В Иркутске разыскивают людей, которые могут знать погибшую или обстоятельства ее смерти. Было обнаружено тело женщины, но ее личность не установлена. Специалисты составили фоторобот потерпевшей. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- В августе текущего года один из посетителей пункта по приему металла в Иркутске узнал изображение женщины. Следователи устанавливают данного мужчину, который запечатлен на видео в светлой футболке, - рассказали в ведомстве.

Сибиряка просят самостоятельно связаться с сотрудниками СК России для оказания помощи следствию.

Приметы мужчины: на вид 50-55 лет, рост около 160 см., телосложение среднее, европейский тип лица, короткие волосы.

Был одет: мужчина в светлой футболке, кепка (бейсболка), брюки темного цвета.

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