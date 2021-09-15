14-летнего "шумахера" на отцовских "Жигулях" задержали полицейские в Нижнеилимском районе Фото: Иван ВИСЛОВ

Во время ночного патрулирования в Нижнеилимском районе полицейские задержали подростка, который ехал за рулем отцовского автомобиля. Водитель "Жигулей" проигнорировал требование инспекторов ГИБДД остановиться и продолжал набирать скорость. Однако на одной из проселочных дорог машину занесло, школьник наехал на насыпь и остановился. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- За рулем "Жигулей" находился 14-летний житель Железногорска-Илимского. Молодой человек пояснил, что авто взял у отца, не спросив на это разрешения, - сообщают в ведомстве. - При попытке скрыться, гонщик несколько выезжал на встречную полосу, создавая опасную ситуацию для остальных автомобилистов.

Родители юного нарушителя будут оштрафованы, а подросток поставлен на учет в полицию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иркутянин после дрифта на парковке ЯркоМолла погиб в ДТП, уходя от полицейской погони. Оказалось, лихача уже 8 дней разыскивала мать. (подробности)

Лжеследователь отвлекал сибиряка, пока его супруга брала кредиты для аферистов. В момент звонка из «полиции» правоохранители уже приехали на вызов о пропаже женщины. (подробности)