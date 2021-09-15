Еще 373 человека заразились коронавирусом в Иркутской области за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общее число зараженных коронавирусом в Иркутской области с начала пандемии перевалило за 103,5 тысячи человек. Об этом 15 сентября сообщает оперативный штаб региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 103 828 (+373), в том числе госпитализировано 1758 (- 37), выздоровело 92 602 (+584), умерло 4748 (+12), умерло от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний 428 (+2), - приводит данные оперштаб.

Тем временем, в регионе продолжается вакцинация от инфекции. Первым компонентном привито 616 360 жителя Приангарья, двумя - 535 919 человек. При этом для создания коллективного иммунитета необходимо, чтобы иммунизацию прошли больше миллиона местных жителей, поясняют специалисты.

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