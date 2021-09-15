Министр образования Иркутской области проведет онлайн-совещание по вопросу внешнего вида школьников. Фото: правительство Иркутской области

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов проведет расширенное совещание по вопросу внешнего вида школьников. Руководители органов управления образования, директора школ и представители родительской общественности будут участвовать в дискуссии по видеоконфернцсвязи. Об этом сообщают в пресс-службе правительства региона.

- Задача школы дать образование и инструменты для развития, самовыражения детей, чтобы в последствии они могли стать успешными и уверенными в себе людьми. И если от родительской общественности поступают запросы на изменения внешнего вида учащихся, дресс-кода, эти пожелания должны быть не просто услышаны, но и учтены, - подчеркнул Максим Парфенов.

Поводом для широкого обсуждения вопроса стал случай, который произошел в иркутском центре образования № 47.12-летнего мальчика не пустили на уроки из-за прически - "косички самурая". Региональная прокуратура организовала проверку. Также ситуация держится на контроле министерства. Более подробно об этой истории можно прочитать ЗДЕСЬ.

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