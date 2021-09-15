Еще четверых пострадавших в авиакатастрофе L-410 доставили в Иркутскую областную больницу. Фото: Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Еще четверых пострадавших пассажиров в авиакатастрофе L-410 в Казачинско-Ленском районе, вертолетом медицины катастроф доставили из районной больницы в Иркутскую областную клиническую больницу. По словам медиков, состояние всех пациентов стабильное. Ранее в областную больницу транспортировали троих пассажиров самолета. У всех пациентов скелетные травмы.

- На лечении в Казачинско-Ленской районной больнице сейчас остаются пятеро пострадавших, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. - Двое пациентов, которые отказались от госпитализации в первый день после катастрофы, позже обратились за медицинской помощью и были госпитализированы.

Самолет L-410 12 сентября совершил жесткую посадку в 4 километрах от аэропорта поселка Казачинское. Судно приземлилось в лесу, повалив десятки деревьев. На борту находились 16 человек, включая двух членов экипажа. Погибли три пассажира и один из пилотов. Причины происшествия выясняются.

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