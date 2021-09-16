Житель Братска незаконно обналичил 160 миллионов рублей и получил 2,5 года условно Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Житель Братска 8 лет незаконно обналичивал деньги через подставные фирмы, заработав больше 9 миллионов рублей. Суд вынес мужчине приговор и признал виновным в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Судом установлено, что подсудимый в период с 2011 по 2019 г.г. через 5 подконтрольных ему фиктивных фирм (4 из которых оформлены на подставных лиц) посредством использования их расчетных счетов, открытых в нескольких кредитных организациях, организовал получение денежных средств от лиц, желавших воспользоваться услугами по обналичиванию денег. Обналиченные через банковские карты и чековые книжки денежные средства за вычетом незаконного комиссионного вознаграждения он передавал "клиентам", - рассказали в ведомстве.

Так братчанин за 8 лет обналичил больше 160 миллионов и заработал больше 9 миллионов рублей, беря за свои "услуги" 6% с в качестве комиссии.

Задержанный активно помогал расследованию и полностью признал свою вину. Также раньше он никогда не был судим, а на его обеспечении остался маленький ребенок. Суд назначил братчанину 2 года и 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Уголовное дело расследовалось следственной частью следственного отдела Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте.

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