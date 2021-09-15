Пострадавшим при крушении L-410 в Иркутской области перечислили 3,7 миллиона рублей.

Пострадавшим в авиакатастрофе L-410 на севере Иркутской области из бюджета региона перечислили 3,7 миллиона рублей. Деньги выделили из резервного фонда. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

- Пострадавшим, состояние которых оценивается как тяжелое, перечислили по 500 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе. - С травмами средней степени тяжести – по 250 тысяч, получившим легкие травмы – по 100 тысяч рублей.

Эти средства уже получены 12 выжившими при крушении самолета, который ночью 12 сентября вместо посадочной полосы приземлился на склоне сопки в тайге. Деньги перевели на карты. Семьи четырех человек, которые погибли в авиакатастрофе ( пилот и три пассажира), получат помощь уже ближайшее время. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

Выживший летчик рассказал, что при посадке у самолета якобы произошел сбой навигационной системы. По его словам, GPS-навигатор с помощью автопилота увел самолет правее заложенного курса. В результате летчики пошли на второй круг и зацепили сопку.

СК сейчас занят выяснением точных причин ЧП. Версий пока ровно две – ошибка пилотов при заходе на посадку и отказ техники. В распоряжении следствия два бортовых самописца, они помогут точно восстановить картину происходящего.

Схема: Алла Овчинникова.

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