Погиб водитель перевернувшейся «Тойоты Витц» в Боханском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Боханском районе произошло смертельное ДТП. Предварительно 38-летний водитель не справился с управлением на первом километре дороги «Бохан-Тихоновка». Автомобиль «Тойота Витц» съехал в кювет и перевернулся. Об этом сообщают в официальном аккаунте Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутскои области.

- Установлено,что на момент происшествия срок действия водительского удостоверения автомобилиста истёк в 2011 году, - рассказали в соцсетях ведомства.

От полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

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