К 11 годам колонии суд приговорил 54-летнего тулунчанина за убийство костылем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

54-летнего жителя Тулуна суд признал виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть. Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- Следствием и судом установлено, что в июле 2020 года осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в жилом доме Тулуне в ходе ссоры нанес своему знакомому множественные удары деревянным костылем в область головы и тела. От полученных травм потерпевший скончался в ОГБУЗ «Тулунская городская больница», - рассказали в ведомстве.

Суд приговорил мужчину к 11 годам в исправительной колонии строго режима.

Уголовное дело расследовано следователями Тулунского МСО СУ СК России по Иркутской области.

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