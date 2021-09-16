Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в Тайшетском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тело мужчины с ножевыми ранениями нашли в поселке Мирный Тайшетского района. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

- По данным следствия, утром 14 сентября 2021 года, в одном из домов п. Мирный Тайшетского района, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений в области туловища, - рассказали в ведомстве.

Следователи и сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего. Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Расследование по уголовному делу продолжается.

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