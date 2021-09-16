Прокуратура проводит проверку после нападения заключенного на сотрудника ангарской колонии с заточкой Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Прокуратура проводит проверку после нападения заключенного на сотрудника исправительной колонии №2. Утром 15 сентября осужденный несколько раз ударил младшего инспектора группы надзора заточкой в спину. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Ангарской прокуратурой по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях организована проверка по установлению причин и условий, способствующих применению осужденным насилия в отношении сотрудника исправительного учреждения. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали в ведомстве.

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Это уже второе нападение на работников этой колонии за месяц. Первое произошло 3 сентября и в нем участвовали четверо осужденных. Им снова предстоит суд, они ответят перед законом за «дезорганизацию деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». На данный момент они находятся в СИЗО.

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