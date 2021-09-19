Явка избирателей на выборах в Госдуму в Иркутской области 19 сентября на 10:00 составила 20,83% Фото: Виктория КОЛЧИНА

В Иркутской области в третий день выборов депутатов Государственной Думы на 10:00 свой голос отдали 384 311 человек. Явка избирателей на этот момент составила 20,83%. Об этом сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии Приангарья.

- По округу №93 пришли на участки 22,24% (106 656 избирателей), по округу №94 – 20,91% (97 737 избирателей), по округу №95 – 21,03% (100 564 избирателя), по округу №96 – 18,91% (79 354 избирателя), - рассказали в ведомстве.

Что касается явки на выборы в районах региона, самые активные избиратели отдают свои голоса в Балаганском (41,6%) и Катангском (38%) районах. В Иркутске проголосовали 92 181 человек - 19,92 % избирателей.

19 сентября работает 1881 участковая комиссия на территории Иркутской области (включая 15 временных в больницах и 5 – в СИЗО). Избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Для получения бюллетеней необходим паспорт.

Напомним, на участках обязательно соблюдение антиковидных мер. При входе каждому избирателю мерят температуру, а также вручается набор из одноразовых перчаток, маски и ручки. В свободном доступе находятся санитайзеры и дезинфицирующие средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Явка на выборах в Госдуму в Иркутской области на 15.00 18 сентября составила 16,29%. Проголосовали уже более 300 тысяч человек. (подробности)

Как иркутяне выбирали новый состав Государственной Думы. Почему же люди идут голосовать, в репортаже «КП». (подробности)