Приставы опровергли сообщения о рейдах по ловле должников на избирательных участках Иркутской области Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В региональном Управлении Федеральной службы судебных приставов опровергли сообщения о рейдах по ловле должников на избирательных участках Иркутской области. В сети распространялась информация о том, что в дни выборов в Приангарье было оштрафовано 384 человека на общую сумму больше трех миллионов рублей. Об этом сообщают в официальном аккаунте ведомства.

- Данная информация не соответствует действительности, не является официальной и не исходит от официальных лиц Управления. Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области информирует, что ведомство не проводит и не планирует мероприятия, а также исполнительные действия на избирательных пунктах с участием сотрудников для работы с гражданами,- уточнили в соцсетях ведомства.

Напомним, в Иркутской области на 15:00 19 сентября на выборах депутатов Государственной Думы свой голос отдали отдали 545 798 человек. Явка избирателей на этот момент составила 29,57%.

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