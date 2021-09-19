Явка избирателей на выборы в Госдуму в Иркутской области на 15:00 19 сентября составила 29,57% Фото: Виктория КОЛЧИНА

В Иркутской области на 15:00 19 сентября на выборах депутатов Государственной Думы свой голос отдали 545 798 человек. Явка избирателей к этому моменту составила 29,57%. Об этом сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии Приангарья.

- По округу №93 пришли на участки 31,21% (149 772 избирателя), по округу №94 – 29,33% 137 137 избирателей), по округу №95 – 29,85% (142 810 избирателей), по округу №96 – 27,65% (116 079 избирателей), - рассказали в ведомстве.

Что касается явки на выборы в районах региона, самые активные избиратели отдают свои голоса в Балаганском (55,33%) Баяндаевском (49,49%). В Иркутске проголосовали 130 480 человек - это 28,19% избирателей.

Сегодня, 19 сентября, работает 1881 участковая комиссия на территории Иркутской области. Избирателей ждут с 8 утра до 8 вечера. Для получения бюллетеней необходим паспорт.

Напомним, на участках обязательно соблюдение антиковидных мер. При входе каждому избирателю мерят температуру, а также вручается набор из одноразовых перчаток, маски и ручки. В свободном доступе находятся санитайзеры и дезинфицирующие средства.

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