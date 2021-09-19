Явка избирателей на выборах в Госдуму в Иркутской области на 12:00 составила 24,37% Фото: Виктория КОЛЧИНА

В Иркутской области в третий день выборов депутатов Государственной Думы на 12:00 свой голос отдали 449 619 человек. Явка избирателей на этот момент составила 24,37%. Об этом сообщают в пресс-службе Избирательной комиссии Приангарья.

- По округу №93 пришли на участки 26,04% (124 889 избирателей), по округу №94 – 24,31% (113 668 избирателей), по округу №95 – 24,42% (116 783 избирателя), по округу №96 – 22,46% (94 279 избирателей), - рассказали в ведомстве.

Что касается явки на выборы в районах региона, самые активные избиратели отдают свои голоса в Балаганском (49,14%) Баяндаевском (43,49%) и Катангском (39,79%) районах. В Иркутске проголосовали 105 438 человек - 22,79% избирателей.

Сегодня, 19 сентября, работает 1881 участковая комиссия на территории Иркутской области (включая 15 временных в больницах и 5 – в СИЗО). Избирателей ждут с 8 утра до 8 вечера. Для получения бюллетеней необходим паспорт.

Напомним, на участках обязательно соблюдение антиковидных мер. При входе каждому избирателю мерят температуру, а также вручается набор из одноразовых перчаток, маски и ручки. В свободном доступе находятся санитайзеры и дезинфицирующие средства.

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