26-летний мужчина пропал без вести в Иркутске
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
О пропаже 26-летнего Александра Хрипкова из Иркутска полицейским сообщили его взволнованные родственники. Они рассказали, что еще 16 сентября мужчина ушел из квартиры в микрорайоне Березовый поселка Маркова, и не вернулся. С тех пор о его местонахождении никто из родных и близких не знает.
В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего мужчины. Его рост 176 сантиметров, он среднего телосложения, у него темно-русые волосы, карие глаза.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего иркутянина, просят сообщать в ближайший отдел полиции.
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