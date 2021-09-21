26-летний мужчина пропал без вести в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

О пропаже 26-летнего Александра Хрипкова из Иркутска полицейским сообщили его взволнованные родственники. Они рассказали, что еще 16 сентября мужчина ушел из квартиры в микрорайоне Березовый поселка Маркова, и не вернулся. С тех пор о его местонахождении никто из родных и близких не знает.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего мужчины. Его рост 176 сантиметров, он среднего телосложения, у него темно-русые волосы, карие глаза.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего иркутянина, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отец с сыном обчищали фуры на трассе "Сибирь" прямо на ходу, как в фильме «Форсаж». Что рассказали дальнобойщики (Подробности)

Муж бросил, а с работы уволили. Что стало с ревнивицей, которая облила зеленкой и догола раздела на камеру 17-летнюю школьницу в Зиме (Подробности)